الكاروه موضة الخريف والشتاء

(د ب أ)

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الكاروه يتربع على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2017/2018، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن الكاروه يزين هذا الموسم البذلات والبليزرات والمعاطف والسراويل والتنانير، مشيرة إلى أن الكاروه يتناغم بصفة خاصة مع القطع الأساسية، كالقطع، التي تكتسي بالأسود أو الأبيض أو الرمادي.

ولكسر الطابع الجاد والصارم للكاروه، تنصح "إيلي" باللعب بالخامات والألوان والقصات، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق قطعة تكتسي بالكاروه مع قطعة أخرى من الجينز تكتسي باللون الأبيض أو قطعة أخرى من الجلد تكتسي بالون الأسود.

كما يمكن إضفاء طابع كاجوال على الملابس المزدانة بنقوش الكاروه من خلال تنسيقها مع حذاء رياضي يكتسي باللون الأبيض أو بوت يكتسي باللون الأسود.