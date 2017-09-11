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مارجريت عازر: حادث العريش يعكس شراسة المعركة مع الإرهاب فى سيناء

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مصراوي Masrawy

مارجريت عازر: حادث العريش يعكس شراسة المعركة مع الإرهاب فى سيناء

05:10 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مارجريت عازر: حادث العريش يعكس شراسة المعركة مع الإرهاب فى سيناء

النائبة مارجريت عازر

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحادث الإرهابى الذى وقع فى مدينة العريش اليوم الإثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة البواسل الأبطال وهم يؤدون واجبهم الوطنى، يؤكد أن رجال الشرطة الأوفياء يخوضون معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب ويقدمون أرواحهم وأجسادهم فداءً لأمن الوطن.

ونعت النائبة مارجريت عازر فى تصريحات لها، شهداء الوطن من أبطال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مثمنة التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، الساهرة على أمن الوطن والمواطن، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب إلا عزماً وإصراراً على انتزاع جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.​

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