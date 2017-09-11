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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات لمؤتمر الشمول المالي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات لمؤتمر الشمول المالي

05:00 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، قاعة المؤتمرات الدولية في أول انطلاق للاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الشمول المالي والذي سيفتتح أول جلساته يوم الأربعاء المقبل.

ويعد المؤتمر أكبر مؤتمر يعقده التحالف العالمي للشمول المالي ويحضره 800 مشارك من أكثر من 94 دولة ممثلة في 119 مؤسسة من وزارات مالية ومصارف مركزية ومؤسسات مالية، حيث تعقد حاليا جلسات العمل لمجموعات مالية مشاركة، ويعقد غدا مؤتمر صحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحافظي البنوك المركزية المشاركين.

كما تفقد المحافظ مسرح المعبد الفرعوني المقام بمنطقة نبق بشرم الشيخ، حيث يمثلا نموذجا بالحجم الطبيعي لمعبد أبو سمبل والذي سيقام على مسرحه حفل ضخم يحضره المشاركون بالمؤتمر.

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