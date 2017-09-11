طبيب يتهم أمين شرطة وأقاربه بالاعتداء عليه في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

اتهم طبيب بمستشفى شبين الكوم التعليمي، بمحافظة المنوفية، أمين شرطة وشقيقه ونجل شقيقه بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته بوجهه، بسبب أولوية الدخول للكشف.

وحرر الطبيب محضرًا بقسم الشرطة يتهم فيه أمين الشرطة واشقائه بإصابته بنزيف في العين وسحجات وكدمات في الوجه وأماكن متفرقة من الجسد، عقب اعتداء "أسامة. ا. ا" أمين شرطة، بنقطة مستشفى منوف العام وشقيقه ونجل شقيقه، عقب مشادة بينهم لإصرار الأمين على دخول حجرة الكشف في دور مريض آخر.

وقال أحد الأطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شبين الكوم التعليمي، إن زميله كان يباشر مهام عمله بعيادة الجراحة بالمستشفى، ففوجئ بدخول شخص يحمل آشعة وجواب من التأمين الصحي ويريد الدخول في غير دوره، فأخبره الطبيب أن عليه انتظار دوره لأن الدخول بأجندة وبالترتيب، فرد الأمين أنه أمين شرطة قائلاً "يادكتور ميصحش كده أنا بحميكم".. ليرد الطبيب أنه نظام المستشفى ولا يستطيع إدخاله في دور مريض آخر.

واعتدى أمين الشرطة، وأقاربه بالسب على الطبيب، واعتدوا عليه بالضرب، وكسروا نظارته الطبية، ما أصابه بنزيف في العين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 19283 جنح قسم شبين الكوم، وجار العرض على النيابة.