ضياء رشوان: تقرير "رايتس ووتش" معلوماته خاطئة ويهدف إلى التشهير بحكم السيسي

كتبت- هاجر حسني:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك ملاحظات على المنهجية التي اُتبعت في إصدار هيومن رايتس ووتش تقريرها عن التعذيب في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الذي عقدته الهيئة، اليوم، للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، أن التقاليد المعروفة في تقارير المنظمات الحقوقية استقرت على صدور التقارير وفق مرحلة زمنية بعينها وهو ما لم يراعى في التقرير، كذلك تم اختيار عنوان سياسي وليس مهني وهو ما يؤكد محاولة التشهير بحكم الرئيس السيسي، وهو ما يشير إلى أن الموضوع موقف سياسي منحاز وليس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التقرير خالف المنهجية في ذكر أن جميع المقابلات التي تمت مع المزعوم تعذيبهم كانت مع باحث واحد من المنظمة، لم يشر التقرير إلى أي مراحل لاحقة للتحقق أو التثبت مما جمعه الباحث، ولم يشر التقرير إلى قيام الباحث بتوثيق لقاءاته بأي شكل، ولم يحدد التقرير أماكن اللقاءات المزعومة.

وتابع: أنه من ضمن الملاحظات على منهجية التقرير هو اعتبار الباحث أن مع جمعه من لقاءاته مع المزعوم تعذيبهم هي حقائق مؤكدة، كما اعتمد التقرير في أغلب بياناته عن أحوال حقوق الإنسان في مصر على مصدر واحد تقريبا وهي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المحسوب على جماعة الإخوان، وتجاهل التقارير التي أصدرتها منظمات كبيرة في مصر كالمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولفت رشوان إلى أن التقرير احتوى على عدد هائل من المعلومات الخاطئة، كما تعمد التقرير تجاهل كافة العمليات الإرهابية التي تقع في مصر.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا، قالت فيه إن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.​