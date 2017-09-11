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رئيس القومى للسكان: سنصل إلى ١٢٨ مليون نسمة فى ٢٠٣٠

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مصراوي Masrawy

رئيس القومى للسكان: سنصل إلى ١٢٨ مليون نسمة فى ٢٠٣٠

05:02 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

رئيس القومى للسكان: سنصل إلى ١٢٨ مليون نسمة فى ٢٠٣٠

الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومى للسكان، إن الزيادة فى معدل الانجاب إذا استمرت بمعدلات أقل سيكون التعداد السكانى لمصر فى عام 2030 نحو 112 مليون، أما إذا استمرت بمعدل الزيادة الحالية سيصل إلى 128 مليون.

وأضافت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض الاستراتجية القومية للسكان ودور المجلس القومى لمواجهة الزيادة السكانية، أن محاور الاستراتجية تشمل (تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام)، وأكدت ضرورة تفعيل لجنة التنسيق بين الوزارات والتى تعمل تحت قيادة المجلس القومى للسكان.

وقالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومى للسكان، إنه تم تنفيذ حملات إعلامية لضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية خلال عام 2016، بتنفيذ حملتين خلال شهر فبراير وشهر رمضان بعنوان "خلفة مسئولية"، وتوعية بقيمة الأسرة الصغيرة، وكذا إعلانات أخرى لمناهضة ظاهرتى ختان الإناث والزواج المبكربإجمالى ( 3 مليون و200 ألف جنيه).

ولفتت نائب وزير الصحة، إلى أنه تم تقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء حول تخصيص 15 دقيقة للبث المجانى فى أوقات ذروة المشاهدة على القنوات الأرضية والفضائيات (تحت الدراسة)، والتواصل المباشر مع جهاز الإذاعة والتليفزيون.

وطالبت بإصدار قرار ملزم لكافة وسائل الإعلام العامة والخاصة من أجل تخصيص 15 دقيقة للبث المجانى للرئاسل السكانية فى أوقات ذروة المشاهدة (خدمات مؤداة).

وتضمنت الاستراتجية بند خاص بدعم محور الإعلام لضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية خلال عام 2016، تضمن إنتاج وتوزيع دليل للإعلاميين حول أهم الرسائل السكانية، والانتهاء من تفعيل أربع مراحل من الخطة القومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعى، وإطلاق مبادرات داعمة لمحور الإعلام فى الاستراتجية القومية للسكان، وجارى إعداد استراتجية إعلام سكانى لمدة سنوات لدعم محور الإعلام بالاستراتجية القومية للسكان.​

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مصراوي Masrawy

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