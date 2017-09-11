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رئيس الوزراء يتصل بوزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء لمتابعة تطورات حادث العريش

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتصل بوزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء لمتابعة تطورات حادث العريش

04:58 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يتصل بوزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء لمتابعة تطورات حادث العريش

المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالا هاتفيا عقب عودته من قصر الاتحاديه بمحافظ شمال سيناء ووزير الداخلية لمتابعه أحداث العريش.

كانت قوات أمن شمال سيناء قد أغلقت منطقة غرب العريش التى شهدت عملية إرهابية قبل ظهر اليوم، استشهد فيها شرطيان وأصيب 3 آخرون.

وأضاف المصدر، أن 4 مدرعات شرطة تضررت من حادث التفجير الإرهابى الذى تبين أن عناصر إرهابية قامت بزرع كميات من العبوات الناسفة على جانب الطريق الدولى بمنطقة أبو الحصين، ونفذت عملية التفجير عن بعد أثناء مرور قوة تأمين الطريق الأمنية.

وأوضح المصدر أن عناصر مسلحة كانت بمحيط المكان قامت بإطلاق النار على القوات بعد الانفجار التى ردت على مصدر النيران وقتلت 3 عناصر مسلحة، ولا تزال عمليات الملاحقات جارية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تأمين وصول سيارت الإسعاف للمكان ونقل جثمانى الشرطيين وجارى التعرف عليهما، ونقل 3 مصابين آخرين من قوات الأمن. ​

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