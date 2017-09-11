شيخ الأزهر يدين بأقسى العبارات هجوم العريش الإرهابي
شيخ الأزهر يدين بأقسى العبارات هجوم العريش الإرهابي
04:56 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب- محمود مصطفى:
أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الأثيم الذي استهدف ظهر اليوم الاثنين رجال الشرطة البواسل، أثناء أداء واجبهم الوطني في مدينة العريش بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد البعض وإصابة آخرين.
وأكد الطيب في بيان له اليوم الاثنين، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تستهدف حراس الوطن من رجال الشرطة والجيش، لن تعيقهم عن القيام بواجبهم في القضاء على هذا الإرهاب اللعين، ولن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وعزيمة في مواجهة خفافيش الظلام ومن يقف خلفهم أو يدعمهم، ولن تثني مصر عن المضي قدمًا نحو التقدم والاستقرار.
وتقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى أسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - تعالى- أن یتغمدهم بواسع رحمته، وأن یمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
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