أحمد عماد الدين: تنفيذ قانون التأمين الصحي خلال شهرين

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أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم خلال شهرين دخول قانون التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من صياغة القانون وجار عرضه على مجلس النواب، لمناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة ثم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المنشآت الصحية بالقليوبية، برفقة اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية.

وقال عماد الدين إن القانون الجديد سيخدم جميع المواطنين، لذلك كان لا بد من إنشاء بنية تحتية جديدة لتطوير المستشفيات، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين في إطار القانون الجديد، مضيفا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية، وإحداث طفرة حقيقية في المستشفيات والخدمات الصحية.

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ونوه بأنه يتم حاليا إعداد مقترح جديد لتحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص لعرضه على البرلمان، موضحا أن قانون التأمين الصحي الجديد يهدف إلى مواجهة فوضى ارتفاع أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة، إلى حد لا يتحمله البسطاء من المرضى.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح التشغيل التجريبي لمستشفى بنها للتأمين الصحي الجديد، السبت المقبل، قبل افتتاحه رسميا، أكتوبر المقبل، موضحا أن المستشفى يعد صرحا طبيا كبيرا لخدمة أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.