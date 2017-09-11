الصادرات المصرية إلى الإمارات ترتفع إلى مليار و 204 ملايين دولار خلال 6 أشهر

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شهدت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث سجلت مليارا و204 ملايين دولار، مقارنة بـ"مليار و126 مليون دولار" خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 7%.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الطفرة التى حققتها الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة أسهمت في زيادة قيمة الفائض في الميزان التجاري بين البلدين إلى 735 مليون دولار، لصالح مصر مقارنة بـ685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأرجع وكيل أول وزارة التجارة والصناعة حدوث هذه الطفرة إلى نجاح الجهود الترويجية التي قام بها المكتب التجاري في أبو ظبي، في تعريف المستهلكين بالإمارات بمختلف جنسياتهم بالمنتج المصري والتطور الذي شهدته الصناعة المصرية، فضلاً عن المشاركة المصرية الفعالة في مختلف المعارض المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح عنتر أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية تمثلت في عدد من السلع، منها الذهب وأجهزة التليفزيون والأثاث والبرتقال الطازج والبصل الطازج وشاشات مونيتور والبطاطس الطازجة والخضراوات المجمدة والأجبان والكابلات الكهربائية وأسلاك النحاس والفحم.