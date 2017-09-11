السيسي يوجه.. إنشاء المدن الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من 235 ألف وحدة سكنية، وبحلول منتصف العام المقبل سيبلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها 500 ألف وحدة.

وأضاف الوزير أن 140 ألف وحدة سكنية من الوحدات التي تم الانتهاء منها تم تخصيصها بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن بدء طرح كراسات شروط حجز للوحدات الأخرى في مختلف المحافظات.

وأوضح أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى وفرت حتى الآن حوالي 8.5 مليار جنيه، للمتقدمين للحصول على وحدات بالإسكان الاجتماعي.

وعرض وزير الإسكان، آخر المستجدات على صعيد جهود تطوير المناطق العشوائية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء 22 ألف وحدة سكنية جديدة لأهالي تلك المناطق، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن إلى حوالى 100 ألف وحدة بنهاية العام الجاري، إضافة إلى 53 ألف وحدة أخرى جار العمل على الانتهاء منها.

وأكد السيسي أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة تشمل المرافق والخدمات اللازمة، ما يساهم في توفر حياة لائقة للمقيمين فيها والارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض آخر التطورات الخاصة بإنشاء عدد من المدن الجديدة، إذ عرض التصور المبدئي لمدينة الإسكندرية الجديدة، والتى ستقام على مساحة حوالي 18 آلاف فدان، مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المختلفة من أجل الانتهاء من بلورة هذا التصور.

وفيما يخص مدينة المنصورة الجديدة التي تم وضع حجر أساسها الشهر الماضي، عرض "مدبولي"، المخطط التنفيذي للمدينة لتصبح بمثابة نافذة الدلتا السياحية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتضمن المدينة أنواع الإسكان المختلفة، فضلا عن جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق ترفيهية.

وعرض الوزير كذلك، الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في بناء أبراج المدينة بداية الشهر المقبل، في حين يتم حاليا أعمال تشطيب 1920 وحدة سكنية ضمن "الإسكان المتميز" بالمدينة، وجار أيضا تنفيذ البنية الأساسية للمدينة بتكلفة 2.3 مليار جنيه، منوها إلى أن إجمالي فرص العمل التي توفرها مشروعات مدينة العلمين الجديدة حتى الآن تصل إلى حوالي 10 آلاف فرصة عمل.

ووجه السيسي، بضرورة تنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء المدن الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، لتساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر، وبحيث تمثل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة، مع أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الإسكان تطرق خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح 5 مشروعات في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بتكلفة إجمالية 747 مليون جنيه، وأن هناك 39 مشروعا أخر في مختلف المحافظات سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي الجاري 2017-2018، تتضمن 29 مشروعا للصرف الصحي، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، فضلا عن 10 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 900 مليون جنيه.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على تنفيذ المزيد من مشروعات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى ما تساهم به في تحسين الأحوال المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.