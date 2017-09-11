أمير الكويت يعزي السيسي في شهداء العريش

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بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قولا أمنيا للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، معربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الأمنيين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن نائب الأمير وولى العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث أيضا ببرقية تعزية إلى السيسي معربا عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي.

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وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بارتفاع عدد شهداء الحادث الإرهابي إلى 18 شهيدا، إثر استهدافهم بعبوة ناسفة، وتم نقل الشهداء إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.