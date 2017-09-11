أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أمير الكويت يعزي السيسي في شهداء العريش

Google+ Print
أمير الكويت يعزي السيسي في شهداء العريش أمير الكويت يعزي السيسي في شهداء العريش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح ، في شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قولا أمنيا للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، معربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي، الذي استهدف أرواح الأبرياء الأمنيين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن نائب الأمير وولى العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث أيضا ببرقية تعزية إلى السيسي معربا عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي.

شاهد أيضا

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بارتفاع عدد شهداء الحادث الإرهابي إلى 18 شهيدا، إثر استهدافهم بعبوة ناسفة، وتم نقل الشهداء إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا