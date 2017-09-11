أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المركزية الأمريكية»: «النجم الساطع» تعزز شراكتنا مع مصر

Google+ Print
«المركزية الأمريكية»: «النجم الساطع» تعزز شراكتنا مع مصر «المركزية الأمريكية»: «النجم الساطع» تعزز شراكتنا مع مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الميجور جنرال جون موت، مدير القيادة المركزية الأمريكية، إن تدريبات النجم الساطع مشاركة رائدة بين الولايات المتحدة ومصر، لكي نعالج معا المصالح المشتركة التي نتقاسمها في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف موت، فى تصريح نقلته السفارة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الإثنين: "نتمكن من خلال تدريبات مثل النجم الساطع التي تجمع قواتنا معا من أن نبني الثقة ونعزز شراكتنا ونقوي قدراتنا".

وذكر: "النجم الساطع فرصة ممتازة لتحسين قدرتنا على المشاركة على مستوى العمليات، وتحديد أفضل الممارسات في مواجهة التهديدات غير المتماثلة"، متابعا: "أنا أتطلع كثيرا إلى فرصة العمل مع شركائنا المصريين، ونتعلم بشكل جماعي من الدروس المشتركة القيمة، كما نتبادل تلك الدروس مع بعضنا البعض خلال هذه التدريبات".

شاهد أيضا

تدريبات النجم الساطع بدأت في عام 1981 مبنية على العلاقة الأمنية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وهي شراكة تدعم مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وكان عام 2009 آخر سنة عقدت فيها تدريبات النجم الساطع بمشاركة 15 دولة و15 ألف مشارك.

كان قد التقى الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |