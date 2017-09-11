«المركزية الأمريكية»: «النجم الساطع» تعزز شراكتنا مع مصر

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قال الميجور جنرال جون موت، مدير القيادة المركزية الأمريكية، إن تدريبات النجم الساطع مشاركة رائدة بين الولايات المتحدة ومصر، لكي نعالج معا المصالح المشتركة التي نتقاسمها في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف موت، فى تصريح نقلته السفارة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الإثنين: "نتمكن من خلال تدريبات مثل النجم الساطع التي تجمع قواتنا معا من أن نبني الثقة ونعزز شراكتنا ونقوي قدراتنا".

وذكر: "النجم الساطع فرصة ممتازة لتحسين قدرتنا على المشاركة على مستوى العمليات، وتحديد أفضل الممارسات في مواجهة التهديدات غير المتماثلة"، متابعا: "أنا أتطلع كثيرا إلى فرصة العمل مع شركائنا المصريين، ونتعلم بشكل جماعي من الدروس المشتركة القيمة، كما نتبادل تلك الدروس مع بعضنا البعض خلال هذه التدريبات".

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تدريبات النجم الساطع بدأت في عام 1981 مبنية على العلاقة الأمنية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وهي شراكة تدعم مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وكان عام 2009 آخر سنة عقدت فيها تدريبات النجم الساطع بمشاركة 15 دولة و15 ألف مشارك.

كان السيسي قد التقى الجنرال جوزيف فوتل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.