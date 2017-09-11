دراسة: تنظيف المنزل يخفض الوزن أسرع من الجيم والجري

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بعيدًا عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في الجيم أو الجري لمسافات طويلة، اقترح بحث جديد أن القيام بالأعمال المنزلية يمكنه خفض الوزن للوصول إلى الجسم المثالي.

وكشفت دراسة أجراها معهد "جود هاوس كيبينج" GHI، المعني بالمرأة، أن إزالة الغبار والمسح وتنظيف الحمام، جميعها طرق فعالة لحرق السعرات الحرارية دون مغادرة المنزل، وذلك حسبما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين قاموا بتنظيف المنزل ساعتين لمدة فقط نجحوا في حرق 600 سعر حراري، أي ما يعادل ضعف السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم عند الجري لمسافة 5 كيلومترات، والتي تساوي حرق 374 سعرا حراريا فقط.

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ووجد الباحثون بمعهد "جود هاوس كيبينج" أن تنظيف النوافذ يأتي على قائمة الأعمال المنزلية التس تساعد في خفض الوزن وحرق الدهون، حيث يستطيع الجسم حرق 115 سعرا حراريا في 20 دقيقة فقط من تنظيف النوافذ.

ويأتي المسح في المركز الثاني بقائمة الأعمال المنزلية المساهمة في الحصول على وزن مثالي، حيث يحرق الجسم 107 سعرات حرارية في 20 ثانية فقط، كما أن تنظيف المرحاض لمدة 20 دقيقة يحرق 100 سعر حراري، وتعمل أيضًا إزالة الغبار في 40 دقيقة على حرق 200 سعر حراري.