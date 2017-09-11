الرئيس الباكستاني: لا يمكن حل مشاكل أفغانستان بدون إسلام آباد

إسلام آباد - (أ ش أ):

قال الرئيس الباكستاني ممنون حسين إنه لا يمكن حل المشاكل الأفغانية بدون إسلام آباد.

وقالت الخارجية الباكستانية - في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، وبثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إن تصريحات حسين جاءت خلال اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش حضورهما قمة آستانا.

وسلط الرئيس الباكستاني الضوء على جهود بلاده لاحلال السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك دعم السلام الأفغاني وعملية المصالحة بينهما".

من جهته، أكد أردوغان استعداد تركيا لمواصلة المساعدة على إتمام عملية السلام والتنمية في أفغانستان.

ويأتي ذلك فى الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، خلال اجتماعه بالرئيس التركي في وقت سابق، استعداد بلاده لإجراء محادثات شاملة مع إسلام آباد كخطوة أولى نحو إنهاء العنف القائم في أفغانستان.

وأضاف عبدالغني أن الإعلان عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، فتحت أبوابا لفرص جديدة وخطوات مهمة يجب اتخاذها إقليميا من أجل استخدام أنسب للفرص المتاحة.

وأكد أن بلاده ترغب في علاقات جيدة مع جيرانها، وكابول مستعدة إلى عقد محادثات شاملة مع إسلام آباد، مشددا على أن الموقف الحالي يجب أن يتغير في المنطقة ويجب استخدام الفرص السانحة بشكل مناسب.