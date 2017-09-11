إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بباريس الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفدًا من وزارة الصحة، لدراسة مدى إمكانية إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بمركز شباب باريس.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، أن المديرية تسعى للتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية والجماعات المصرية لاستقدام قوافل طبية إلى المحافظة، لسد العجز في التخصصات الطبية غير الموجودة بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين في المناطق النائية.