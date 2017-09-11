أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بباريس الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بباريس الوادي الجديد

04:48 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بباريس الوادي الجديد

جانب من اللقاء

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفدًا من وزارة الصحة، لدراسة مدى إمكانية إنشاء مقر للقوافل الطبية ومستشفى ميداني بمركز شباب باريس.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان، أن المديرية تسعى للتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية والجماعات المصرية لاستقدام قوافل طبية إلى المحافظة، لسد العجز في التخصصات الطبية غير الموجودة بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين في المناطق النائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الوادي الجديد تبدأ تنفيذ خطة تجميل وتحسين البيئة في "بولاق"

    أخبار

  • إحالة 224 عاملا بعدد من الوحدات الخدمية في الدقهلية للتحقيق

    أخبار

  • خصم 3 أيام من راتب طبيب دخن السجائر في مستشفى بني سويف العام

    أخبار

  • "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ".. درس حول زكاة التمور بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

dc02edbabe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا