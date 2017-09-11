"إيصالات الكهرباء" وراء مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

باشرت النيابة العامة بدمياط، اليوم الإثنين، التحقيقات في واقعة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات شهدتها قرية كفر الغاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما استجوبت عددًا من المصابين وشهود العيان ووجهت بسرعة الانتهاء من البحث الجنائي.

واستقبل مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة "السيد بدوي"، 50 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر، لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، كما أصيب في الاشتباكات التي وقعت بالقرية أشرف بدوي، نجل القتيل، ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويعاني من كدمات وجروح متفرقة واشتباه في نزيف بالمخ.

وجرى نقل "رضا عبدالنبي" 35 عامًا، و"عادل عبدالمجيد" 42 عامًا، إلى مستشفى الطوارىء بمركز كفر سعد وتبين إصابتهما بجروح قطعية في الرأس والجسم، وجرى احتجازهما في نقطة شرطة المستشفى.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي، عن أن الاشتباكات وقعت بين الأب وابنه من طرف وآخرين بسبب خلافات مادية على دفع إيصالات مستحقة لشركة الكهرباء، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وتبين أن الجاني يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه من ناحية الزوجة.

وأمرت النيابة بتشريح الجمان والتحفظ على المصابين تمهيدًا لإيداعهما مركز شرطة كفر سعد.