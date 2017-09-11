الوادي الجديد تبدأ تنفيذ خطة تجميل وتحسين البيئة في "بولاق"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المحاسب عبد الناصر محمد صالح، رئيس الوحدة المحلية لقرى بولاق بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن البدء في تنفيذ خطة الوحدة المحلية لتحسين البيئة وتجميل بولاق بالكامل، ابتداء من المدخل الشمالي، حيث جرى رفع المخلفات الصلبة والأتربة والأشجار التالفة ومخلفات النخيل وتسوية أكوام الرمال لتوسعة جانبي الطريق.

وأضاف صالح، في بيان، أن أعمال التجميل وتحسين البيئة استمرت حتى مستشفى التكامل، على أن يستمر العمل فى هذه الخطة حتى الانتهاء من تجميل بولاق بالكامل، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج التنموية التي ستعمل على تطوير وتنمية بولاق إلى الأفضل، والاستفادة من الطاقات الشبابية الموجودة بها.