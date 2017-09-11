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محافظ الإسماعيلية: لجنة لاستخراج أوراق إثبات لساقطي القيد

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية: لجنة لاستخراج أوراق إثبات لساقطي القيد

04:40 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

محافظ الإسماعيلية: لجنة لاستخراج أوراق إثبات لساقطي القيد

محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر

أ. ش. أ

قرر محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، تشكيل عددًا من اللجان لسرعة الانتهاء من حصر كافة أعداد ساقطي القيد، ومن ليس لهم أي أوراق إثبات أو شهادات ميلاد والأزواج والزوجات دون عقود ومواثيق رسمية، لبدء تنفيذ وإطلاق حملة خاصة لاستخراج شهادات ميلاد وقيد عائلي لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لبدء تنفيذ وإطلاق الحملة مع التركيز على الأطفال في سن بداية التعليم حتى يتسنى إلحاقهم بالمدارس بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ومديرية الصحة ومصلحة الأحوال المدنية والقومسيون الطبي والطب الوقائي والتربية والتعليم وكافة الوحدات المحلية التابعة لمركزين القنطرة غرب وشرق.

وفي سياق آخر، شهد المحافظ فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بإدارات المشتريات والعقود والحسابات العاملين بالجهات الحكومية التابعة للمحافظة، للتدريب على تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية.

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