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القبض على عاطل وشقيقه لاختطاف طفلة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل وشقيقه لاختطاف طفلة في أسيوط

04:39 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

القبض على عاطل وشقيقه لاختطاف طفلة في أسيوط

المتهمين

أسيوط – أسامة صديق:

ألقي ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الإثنين، القبض على شخص وشقيقه وزوجته بقرية درنكة التابعة مركز أسيوط، لاتهامهم باختطاف طفلة، وطلب فدية قدرها 5 ملايين جنيه، وتم تحرير الطفلة المحتجزة بمنزل بالقرب من جبل درنكة.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بأنه في واقعة المحضر أحوال مركز شرطة أسيوط بشأن بلاغ من شخص يدعى "ع. م. م" 33 عامًا، مقيم بقرية درنكة بتلقيه رسالة نصية علي الهاتف تفيد طلب مبلغ مالي قدرها 5 ملايين جنيه لإطلاق سراح كريمته "ر. ع. م" 3 سنوات، والسابق الإبلاغ بغيابها حال لهوها بحفل عرس أمام منزل أحد الجيران.

وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة، الذي توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ح. ح. ت" 32 عامًا، عاطل، وشقيقه "م. ح. ت" 31 عامًا، عامل، وزوجة الثاني "س. م. م" 30 عامًا ربة منزل، مقيمين بذات الناحية، وأنهم يحتفظون بالطفلة بمنزل الثاني وتتولى الأخيرة حراستها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبحيازة الأول هاتف محمول بذات الشريحة المستخدمة في الواقعة وعليه الرسائل النصية المرسلة لأهل المجني عليها.

وبمواجهتهم اعترف الأول بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه وزوجته بإيداع الطفلة بمنزل شقيقة الكائن أعلى الجبل المتاخم للقرية لإخفاء الأنظار وقيام زوجة شقيقه بمراعاة الطفلة، وتم تحرير الطفلة وإطلاق سراحها بصحة جيدة وتسلمت لأهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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