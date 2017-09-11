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وزير الصحة: نشهد طفرة طبية غير مسبوقة في عهد السيسي

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: نشهد طفرة طبية غير مسبوقة في عهد

04:27 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الصحة: نشهد طفرة طبية غير مسبوقة في عهد السيسي

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أنه تم افتتاح 9 مستشفيات في يوم واحد خلال شهر مايو الماضي، كما سيتم افتتاح 12 مستشفى خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار وزير الصحة إلى أن الطفرة في المنظومة الصحية مرت بـ 3 مراحل، بدأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مرورا ببداية التسعينات، وتشهد طفرة غير مسبوقة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، أنه خلال شهرين ستتقدم وزارة الصحة بقانون جديد للتأمين الصحي لمجلس النواب، في ظل وجود بنية تحتية قوية تخدم ذلك القانون.

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