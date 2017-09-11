تعرضت للسرقة وهكذا ورطت ليلى علوي.. معلومات لا تعرفها عن مها صبري

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حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا حول الفنانة ليلى علوي بعد انتشار صورة منسوبة لها تظهر فيها بإطلالة شبابية على الرغم من أنها تعيش فترة من الحزن والحداد بعد وفاة والدتها، ليبدأ عدد كبير من الجمهور انتقادها والهجوم عليها.

وكانت المفاجأة أن هذه الصور لا علاقة لها بالفنانة ليلى علوي بل هي لشخص مختلف تمامًا وهي صور للفنانة الشابة مها صبري والتي تشبه في تلك الصورة بالتحديد بشكل لا يصدق الفنانة ليلى علوي.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنانة الشابة ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى.

1- بدايتها الفنية كانت مع الفنانة سهير رمزي، في مسلسل "حبيب الروح"، وبعدها عملت مع المخرج محمد النقلي، ومجدي الهواري.

2- شاركت مها في العديد من الأدوار بالدراما التليفزيونية وأشهرها مسلسل الباطنية وأماكن في القلب والدالي والزوجة الرابعة والأخوة أعداء.

3- برزت في الموسم الرمضاني الماضي بدور الزوجة الخائنة "سامية" في مسلسل "طاقة نور"، بطولة الفنان هاني سلامة، وترى مها أن الدور كان تحديا بالنسبة لها، لأنها تجسد للمرة الأولى دور فتاة متمردة على الواقع المحيط بها، ولديها طموحات لا تتناسب مع تقاليد المجتمع المحيط بها بالحارة.

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4- وتدين "مها" بالفضل للفنان هاني سلامة بطل المسلسل، الذي أثنى على أدائها، وأعلن إعجابه بشخصية "سامية"، وبطريقة ظهورها على الشاشة، وتقول عن ذلك الدور خلال إحدي حوارتها الصحفية: "كنت متأكدة أن شخصية (سامية) الزوجة الخائنة ستحقق رد فعل لدى الجمهور، ولكني لم أكن أتخيل أن تحقق كل هذا النجاح والتفاعل بين الجمهور، لدرجة أن الجمهور عندما أنزل للشوارع ينادونني باسم (سامية) وليس مها، وهذا دليل نجاح".

5- لم تتزوج حتي الآن وكشفت خلال أحد حواراتها الصحفية أنها لم تجد الشخص الذي من الممكن أن يكون شريكًا لحياتها، وتابعت حديثها "العرسان بالطابور على باب بيتي".

6- تداولت العديد من التقارير التى تفيد بتعرضها للسرقة هي ووالدتها، وتقول عن تفاصيل ذلك الحادث: "حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا طلع علينا حراميه، معاهم سلاح، ومرحموش حتى صراخ الأطفال ولا أمي، وقلِّبونا تمام، وقلبي كان هيقف من الصدمة".