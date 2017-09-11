أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصحة لمصراوي: اجتماع مع البنك الدولي الخميس لتمويل خطة القضاء على فيروس سي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة لمصراوي: اجتماع مع البنك الدولي الخميس لتمويل خطة القضاء على فيروس سي

04:13 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وزير الصحة لمصراوي: اجتماع مع البنك الدولي الخميس لتمويل خطة القضاء على فيروس سي

وزير الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، عن عقد اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي يوم الخميس المقبل، لتمويل خطة القضاء على فيروس سي.

كان الرئيس عبدالفتاح ، وجه وزير الصحة، منتصف مايو الماضي، بالانتهاء من خطة القضاء على فيروس سي خلال عام واحد.

وقال الوزير ردا على سؤال مصراوي، إن التكلفة الإجمالية للخطة تبلغ 6.5 مليار جنيه، ولم تدخل ضمن موازنة للعام الجاري، ولذا طالبنا البنك الدولي بتمويل هذه الخطة.

وأوضح راضي ان هذا القرض سيكون على 3 سنوات، لحين توفير مخصصات هذه الخطة بموازنة الحكومة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة: تشغيل تجريبي لمستشفى بنها للتأمين الصحي السبت المقبل

    أخبار

  • وزير الصحة يطالب بإنجاز مستشفى بنها التعليمي الجديد خلال يناير

    أخبار

  • بالصور.. وزير الصحة يختبر "بنفسه" كفاءة تجهيزات مستشفى بالقليوبية

    أخبار

  • وزير الصحة يتفقد مستشفى "أبو المنجا" بالقليوبية.. وشكاوى من نقص التجهيزات

    أخبار

إعلان

e52faf9de4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

السيسي: نتطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية في تصنيع السيارات والأدوية

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا

مساء dmc - | ليلي عمر | موفدة dmc من أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بباريس "وأخر وأهم الاحداث مؤخرا