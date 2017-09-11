وزير الصحة لمصراوي: اجتماع مع البنك الدولي الخميس لتمويل خطة القضاء على فيروس سي

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، عن عقد اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي يوم الخميس المقبل، لتمويل خطة القضاء على فيروس سي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير الصحة، منتصف مايو الماضي، بالانتهاء من خطة القضاء على فيروس سي خلال عام واحد.

وقال الوزير ردا على سؤال مصراوي، إن التكلفة الإجمالية للخطة تبلغ 6.5 مليار جنيه، ولم تدخل ضمن موازنة الحكومة للعام الجاري، ولذا طالبنا البنك الدولي بتمويل هذه الخطة.

وأوضح راضي ان هذا القرض سيكون على 3 سنوات، لحين توفير مخصصات هذه الخطة بموازنة الحكومة.​