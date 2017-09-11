وزير الصحة: تشغيل تجريبي لمستشفى بنها للتأمين الصحي السبت المقبل

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى بنها للتأمين الصحي يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى يرافقه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمستشفى بلغت 104 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

ووجه وزير الصحة، بتزويد المستشفى ب 20 جهاز تنفس صناعي ، سيتم توريد 10 منهم غدا، كما وجه بتحويل غرف الإدارة إلى غرف للرعاية المركزة ، حرصا على زيادة عدد أسرة الرعاية بالمستشفى.

وأشاد راضي، بالفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض ، مؤكدا على وجود كافة التخصصات الطبية بالمستشفى، مشيرا إلى أن هذه المستشفى تمثل صرحا طبيا على اعلى مستوى لخدمة مرضى المحافظة.​