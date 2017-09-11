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لجنة الدفاع بالبرلمان: "هيومن رايتس" تتلقى 98 مليون دولار من الكيان الصهيونى

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مصراوي Masrawy

لجنة الدفاع بالبرلمان: "هيومن رايتس" تتلقى 98 مليون دولار من الكيان الصهيونى

04:08 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتب- أحمد علي:
وجه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، انتقادات لاذعة، لمنظمة هيومان رايتس ووتش، على خلفية تقريرها المُسئ ضد حالة حقوق الإنسان فى .

وقال "عامر"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن "رايتس ووتش" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأهدافها المعلنة هى الدفاع عن حرية الفكر والتعبير وإصدر تقارير سنوية عن المخالفات التى تحدث في العالم، مضيفاً "ولكنها تتعمد إصدار تقارير ضد مصر تفتقر للموضوعية.

ووصف تقارير هذه المنظمة بـ "المُسيسة" وتتبني وجهات نظر وأراء الجماعات الكارهة لمصر مثل "الإخوان الإرهابية"، والتي تدفع لها أموالاً طائلة، لاستغلال مثل هذه التقارير للضغط علي الدولة المصرية.

وحول ما أشارت إليه "هيومان رايتس" بشأن وجود حالات تعذيب داخل السجون، قال "عامر"، إن وزارة الخارجية المصرية ومنظمة حقوق الإنسان، ردت بشكل قوى تجاه هذه الافتراءات، فضلاً عن أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تنظم زيارات دورية إلى السجون للتأكد من عدم وجود أى مخالفات لحقوق الإنسان بها.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان قائلاً "هذه المنظمة تغض النظر عن مايحدث تجاه المسلمين فى بورما، ولم تكتب كلمة واحدة عن الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن ومصر وليبيا، مؤكداً أن تقريرها ضد مصر جاء بالتزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسى، إلى الصين ومشاركته فى قمة "البريكس"، باعتبارها زيارة هامة تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الاتجاه الصحيح.

وتابع: عندما تحقق مصر نجاحات وإنجازات، "يكيدوا لها كيدا" للتأثير علي اقتصادها واستثماراتها وتشويه صورتها الوطنية، خصوصاً وأن "هيومان رايتس" تأتى لها تمويلات من الخارج تقدر بمليارات الدولارات من قوى متعددة، على سبيل المثال تحصل على 98 مليون دولار سنوياً من الكيان الصهيوني و18 مليون دولار من الإرهابيين والدول الداعمة لها.

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