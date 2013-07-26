الحلقة (16) من "الولادة من الخاصرة3": أبو إياد يقبض على المعلم ويفتحون ملفات ماضيهم

كتب : سلوى الزغبي الجمعة 26-07-2013 04:30

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الولادة من الخاصرة الجزء الثالث، تعاون جابر "قصي خولي" مع أهل المساكن في القبض على أبو حسام، والذي أصبح جاسوسًا عليهم لصالح الأمن، فيما انشق مهران، أحد الشباب الثائرين بالمساكن، عن جماعة أبو فاروق، وقام بإطلاق الرصاص على عناصر الأمن، الذين أسروهم أثناء محاولة قتلهم لأهل المساكن.

من ناحية أخرى، استطاع "أبو إياد" القبض على المعلم "باسم ياخور" بمساعدة إحدى الفتيات اللائي خانوا المعلم لصالح أبو إياد، وبدأوا في النقاش مع بعضهم البعض وفتح ملفات خلافاتهم.