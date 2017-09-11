بالصور.. محافظ بورسعيد يناقش ملف الإسكان مع رئيس "تعاونيات البناء"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المهندس حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مقر الهيئة، لمناقشة مستجدات مشروع الإسكان التعاوني خاصة بعد بدء الهيئة في استلام كراسة رغبات شروط الإسكان التعاوني والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية ليختار المتقدم المساحة التي يرغب في الحصول عليها.

وطالب "الغضبان" من رئيس الهيئة سرعة البدء في تنفيذ المشروع في قطعة الأرض الجديدة التي تم تخصيصها للمشروع وذلك لاستيعاب جميع المستحقين للمشروع، مؤكدًا أن مشروع الإسكان التعاوني سوف يكون واحد من المشروعات المتميزة وستجعل منطقة الأمين واحدة من مصادر الجذب نظرًا للشكل الجمالي التي سوف تكون عليه المنطقة.

وشهد اليوم الأول لفتح باب استلام كراسات الشروط إقبالًا كبيرًا من المتقدمين منذ الصباح لإنهاء إجراءت تسليم رغبات، حيث قامت الهيئة بتوفير عدد كبير من الموظفين لسرعة إنهاء إجراءت تسلم كراسة رغبات الشروط، وسيتضمن المشروع جراجًا بسعة 1460 سيارة، ومركز تجاري وثقافي، ومطاعم، 4 دور سينما، وملاهي أطفال، ومركز ترفيهي ومسجد،