البشير يبحث سبل تحقيق السلام بالسودان مع أحد قادة المعارضة

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور علي الحاج، سبل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق السلام والتنمية.

وقال الحاج - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - إنه أطلع البشير على مبادرته الخاصة بالسلام وإيقاف الحرب، منوها بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالسودان ودعم مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح الحاج، أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا التي تشهدها الساحة السياسية، مؤكدا مواصلة الجهود للاتصال بالممانعين والحركات والقوى السياسية بالداخل والخارج للحاق بعملية الحوار الوطني.