أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البشير يبحث سبل تحقيق السلام بالسودان مع أحد قادة المعارضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البشير يبحث سبل تحقيق السلام بالسودان مع أحد قادة المعارضة

04:22 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

البشير يبحث سبل تحقيق السلام بالسودان مع أحد قادة المعارضة

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور علي الحاج، سبل إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق السلام والتنمية.

وقال الحاج - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - إنه أطلع البشير على مبادرته الخاصة بالسلام وإيقاف الحرب، منوها بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالسودان ودعم مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح الحاج، أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا التي تشهدها الساحة السياسية، مؤكدا مواصلة الجهود للاتصال بالممانعين والحركات والقوى السياسية بالداخل والخارج للحاق بعملية الحوار الوطني.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السودان يشارك في اجتماع أفريقي حول ليبيا السبت المقبل

    أخبار

  • البشير يأمر بالعفو عن ناشطين متهمين بالتجسس

    أخبار

  • صورة وخبر: السراج في أول زيارة رسمية للسودان

    أخبار

  • البشير: السودان يتعاطف مع الشعب الليبي

    أخبار

إعلان

b5f5e04599.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا