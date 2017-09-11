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الرئيس اللبنانى يدين اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء بلاده

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبنانى يدين اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء بلاده

04:20 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الرئيس اللبنانى يدين اختراق الطيران الإسرائيلي لأجواء بلاده

بيروت - (أ ش أ):
أدان الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد سيادة بلاده، ولاسيما الخروقات الأخيرة لأجوائه من خلال قصف الطائرات الإسرائيلية من هذه الأجواء للأراضي السورية وقيامها، أمس الأحد، بطلعات على ارتفاع منخفض وخرقها لجدار الصوت فوق مدينة صيدا مما ألحق أضرارا في عدد من الممتلكات إضافة إلى العثور على جهاز تجسس في كفر شوبا داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الرئيس اللبناني - فى تصريح، الإثنين: "إن هذه الممارسات العدوانية لا تشكل خرقا للسيادة اللبنانية وانتهاكا صارخا للقرار 1701 وسائر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فحسب، بل تأتي في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي توتير الوضع في لبنان وتهديد استقراره وخلق حالة من القلق الداخلي".

وأشار إلي تقدم لبنان بشكوى ضد هذه الاعتداءات إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هذه الشكوى لن تكون مجرد إجراء دبلوماسيا روتينيا بل سيتم ملاحقة مرتكبيها، ذلك أن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنص عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.

ومن ناحية أخري، التقي الرئيس اللبناني بسفير بريطانيا لدى لبنان هوجو شورتر، الذي أكد استمرار دعم بلاده للجيش اللبنانى لحين استكمال عملية بناء أبراج المراقبة والتحصينات على طول الحدود وفوق التلال، موجها التهنئة للرئيس اللبناني على الإنجاز الذي حققه الجيش بتحرير جرود الحدود الشرقية من التنظيمات الإرهابية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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