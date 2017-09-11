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"جوجل" تطعن على قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها 2.42 مليار يورو

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مصراوي Masrawy

"جوجل" تطعن على قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها 2.42 مليار يورو

04:11 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

شركة جوجل

بروكسل - (د ب أ): 

تقدمت، اليوم الإثنين، شركة جوجل بطعن على قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها 2.42 مليار يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة كبيرة على جوجل في يونيو الماضي، وذلك لإساءته استخدام موقعه المهيمن كمحرك بحث، لأنه يعطى ميزة غير قانونية لخدمات التسوق الخاصة به.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية وجوجل تقديم الطعن بدون مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم المفوضية بعد الإعلان عن تقديم الطعن إن المفوضية سوف تدافع عن قرارها في المحكمة.

وقالت المفوضية إن جوجل أعطت بصورة ممنهجه مكانا بارزا لخدماتها التسويقية، وقللت من شأن خدمات التسوق المنافسة في نتائج محرك البحث الخاص بها.

ويشار إلى أن الغرامة تعد الأعلى من نوعها التي تفرضها المفوضية في قضية منافسة حتى الآن، متغلبة بذلك على الغرامة التي فرضت على شركة إنتل عام 2009 وبلغت1.06 مليار يورو.

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