مورينيو وكونتي يعلقان على إقالة دي بور

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علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، على إقالة الهولندي فرانك دي بور من القيادة الفنية لفريق كريستال بالاس.

وأعلن نادي كريستال بالاس، اليوم الاثنين إقالة فرانك دي بوير من منصب المدير الفني، بعد أن قاد الفريق في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، خسر جميعها ولم يسجل أي هدف، ليتذيل جدول البريميرليج.

وذكر كريستال بالاس في بيان أصدره اليوم عبر موقعه على الإنترنت "نود التقدم بالشكر إلى فرانك على جهده وعمله الجاد خلال الفترة التي قضاها بالنادي.. سيجرى تعيين مدير فني جديد ونتمنى لفرانك حظا سعيدا وتوفيقا في المستقبل".

من جانبه علق البرتغالي جوزيه مورينيو، على إقالة دي بور قائلآ: "هذا هو العالم الذي نتواجد فيه، بعضكم يستمتع والآخر يواجه ضغوطات مثل المدربين".

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وكان دي بوير قد تولى تدريب الفريق خلفا لسام ألارديس لكنه أقيل بعد فترة قصيرة ليبدأ كريستال البحث عن سابع مدير فني دائم له خلال ستة أعوام.

فيما علق الإيطالي أنطونيو كونتي، قائلآ: "أشعر بالأسف حول دي بور، من الطبيعي حينما تبدأ العمل فأنت تحتاج للوقت".

وذكرت تقارير إعلامية أن كريستال بالاس سيعرض على روي هودجسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، عقدا لمدة عامين ليحل مكان دي بور، كما أشارت ديلي ميل إلى أن سام الاردايس مدرب الأسود الثلاثة السابق أيضًا ضمن المُرشّحين.

يذكر أن دي بور قال في أول تصريح بعد إقالته: "أشعر بخيبة أمل لكن لا أملك سوى أن اشكر اللاعبين والطاقم والجماهير على الدعم، أتمنى لكم الأفضل".