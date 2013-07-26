الحلقة 14 من "سكتم بكتم 4".. الراتب لا يكفي

كتب : محمد شنح الجمعة 26-07-2013 05:11

شهدت أحداث الحلقة "العاشرة" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "، حيث يعاني بطل العمل "مناحي"، والذي يتقمص دوره الفنان الكوميدي "فايز المالكي"، من ضائقة مالية وأزمات كثيرة.

وتتحدث إليه زوجته وتطلب منه مصاريف المنزل ونفقات أولاده، إلا أن راتبه لا يكفي لإعطائها أي مال، وهو ما يجعلها تذهب إلى الجمعيات الخيرية لتتسول حاجات منزلها وأولادها، ما يجعلها في حالة حزن وبكاء طوال الوقت لشعورها بالذل والحاجة للغير طوال الوقت.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.