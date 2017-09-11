منها «هوندا أكورد» و«فولكس جولف».. أكثر 10 سيارات مبيعًا في التاريخ

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تمتلك العديد من الموديلات للسيارات شهرة واسعة على مستوى الأسواق العالمية تؤهلها لأن تكون الأكثر مبيعًا في العالم، وهو الأمر الذي يجعلها حريصة على تطويرها وإضافة العديد من الإمكانات التقنية لها أو إعادة تقديمها بصورة مغايرة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "تشيت شيت" قائمة أكثر السيارات مبيعًا في العالم بالتاريخ، وجاءت كما يلي..

فولكس فاجن باسات

جاءت في المركز العاشر، بعد أن تمكنت الشركة الألمانية من بيع 15 مليون نسخة من "باسات" منذ صدورها لأول مرة عام 1973، وعلى الرغم من امتلاكها مواصفات فاخرة تفوق نظيرتها "جيتا"، فإن سعر الأخيرة كان دومًا عائقا أمام انتشارها بشكل واضح.

فورد T

استمرت من الفترة 1908 وحتى 1927، وباعت الشركة الأمريكية منها أكثر من 15 مليون نسخة في تلك الفترة الزمنية، وترجح الدراسات أن السيارة قد تم بيعها بأرقام تفوق تلك التي أعلنتها "فورد".

هوندا أكورد

جاءت في المركز الثامن، وباعت أكثر من 17 مليون نسخة منذ بداية تصنيعها في 1976، إلا أنها في فترة الثمانينيات عانت كثيرًا من أجل الانتشار، وانخفضت نسب مبيعاتها بشكل واضح مع مرور الوقت.

فورد إسكورت

تربعت على عرش المبيعات في الثمانينيات على الرغم من مرور أكثر من 15 عاما على إطلاقها في تلك الحقبة، حيث تم إنتاجها لأول مرة عام 1968 وجاءت في المركز السابع بعد بيع أكثر من 18 مليون نسخة عالميًا.

هوندا سيفيك

إحدى أشهر السيارات العريقة التي لا تزال تلقى تطويرا تقنيا من قبل الشركة، وباعت على مدى تاريخها أكثر من 18 مليون نسخة، لتحجز لنفسها المركز السادس في القائمة.

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فاز لادا 2101

تمت صناعتها لأول مرة عام 1970، وتوقف إنتاجها بشكل كامل في 2012، بعد أن باعت أكثر من 19 مليون نسخة في تاريخها، وبذلك تستطيع أن تحجز مكانها في القائمة بالمركز الخامس.

فولكس بيتل

تعد واحدة من أشهر السيارات في العالم، وحجزت لنفسها المركز الرابع، بعد أن باعت طوال تاريخها الذي بدأ منذ عام 1938 أكثر من 23 مليون نسخة، وأعادت الشركة تقديمها في نسخة مغايرة كليًا من حيث الشكل والمحرك في السنوات القليلة الماضية.

فولكس جولف

تلقت تطويرات مكثفة في السنوات الأخيرة لتتمتع بإمكانات رياضية خارقة، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة في تاريخها.

فورد فئة F

هي السيارة الوحيدة التي تنتمي لطراز البيك أب في القائمة، وحجزت على مدى تاريخها الذي بدأ في عام 1977 المركز الثاني، برصيد من المبيعات تجاوز 40 مليون نسخة.

تويوتا كورولا

انطلقت السيارة صاحبة المركز الأول في 1966، وتمتعت بالقوة والراحة اللازمين للقيادة، وباعت عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من 50 عاما 43 مليون نسخة، لتحتل المركز الأول في القائمة.