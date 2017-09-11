أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما

04:04 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما

برلين - (د ب أ):
قالت سلطات الدفاع المدني في كوبا، اليوم الإثنين، إن ما لايقل عن عشر أشخاص لقوا حتفهم بسبب إعصار إرما.

ويشار إلى أن الإعصار ضرب كوبا، أمس الأول السبت.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 و 89 عاما، وتم تسجيل سبع حالات وفاة من بين العشر حالات في هافانا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تراجع قوة الإعصار "إرما" إلى عاصفة من الفئة الأولى لدى تحركه شمالا

    أخبار

  • إعصار "إيرما" يقتل 7 أشخاص في فلوريدا و"سانت مارتن" الهولندية

    أخبار

  • كوبا تعلن حالة "الإنذار" بسبب الإعصار إيرما

    أخبار

  • إعصار إيرما يضرب كوبا في اتجاهه إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

    أخبار

إعلان

02e4db8813.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا