وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما
وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما
04:04 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
برلين - (د ب أ):
قالت سلطات الدفاع المدني في كوبا، اليوم الإثنين، إن ما لايقل عن عشر أشخاص لقوا حتفهم بسبب إعصار إرما.
ويشار إلى أن الإعصار ضرب كوبا، أمس الأول السبت.
وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 و 89 عاما، وتم تسجيل سبع حالات وفاة من بين العشر حالات في هافانا.
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