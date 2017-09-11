وفاة 10 أشخاص في كوبا بسبب إعصار إرما

برلين - (د ب أ):

قالت سلطات الدفاع المدني في كوبا، اليوم الإثنين، إن ما لايقل عن عشر أشخاص لقوا حتفهم بسبب إعصار إرما.

ويشار إلى أن الإعصار ضرب كوبا، أمس الأول السبت.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 و 89 عاما، وتم تسجيل سبع حالات وفاة من بين العشر حالات في هافانا.