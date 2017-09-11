فيديوجرافيك| 16 عاما على "11 سبتمبر".. أحداث يصعب نسيانها
فيديوجرافيك| 16 عاما على "11 سبتمبر".. أحداث يصعب نسيانها
03:59 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
القاهرة - (مصراوي)
مرّ 16 عاما على أحداث 11 سبتمبر، أكثر الأحداث الدموية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة نيويورك بالتحديد، إذ توجهت طائرات استولى عليها مقاتلون من تنظيم القاعدة إلى أبراج التجارة العالمية ووزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، ما أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف.
وفي الفيديوجرافيك التالي نستعرض أبرز الأحداث التي وقعت ذلك اليوم، وما ترتب عليه من أحداث.
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