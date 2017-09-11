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القبض على شخصين جمعا دقيقا مدعما لبيعه في دمياط

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مصراوي Masrawy

القبض على شخصين جمعا دقيقا مدعما لبيعه في دمياط

04:01 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

القبض على شخصين جمعا دقيقا مدعما لبيعه في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة لمراقبة الأسواق ومكافحة قضايا السلع التموينية والتصدي لجشع التجار، اليوم الإثنين، وألقى المقدم عماد معوض، رئيس قسم مباحث التموين بالمديرية القبض على "ه. ع"، مالك مخبز، مقيم في مركز كفر البطيخ، وبحيازته 59 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كيلو جرام.

وألقي القبض على "فتحي. ك"، مالك مخبز يقيم بالمركز، وبحيازته 3 أجولة جوال دقيق بلدي مدعم، واعترف المتهمان بتجميع هذه الكميات بقصد تصنيعها خبز وبيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وضبطت الحملة 20 مخالفة مخابز تشمل 13 مخالفة نقص وزن و7 مخالفات عدم إعلان مواعيد تشغيل، إلى جانب 44 مخالفة أسواق عامة تشمل 19 مخالفة عدم توافر شهادة صحية و9 مخالفات عدم إعلان تسعيرة، كما تحرر 24 مخالفة مواد بترولية.

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