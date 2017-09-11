"تموين بورسعيد": مد فترة "الأوكازيون" لأسبوعين آخرين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، مد فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون" لهذا العام لمدة أسبوعين بداية من السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأشارت في بيان لها إلى أن مد الفترة يأتي بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين رقم (249) لسنة 2017 بشأن مد فترة التصفية الموسمية الثانية لهذا العام الحالي لمدة أسبوعين.

وشددت مديرية التموين، على ضرورة أن تلتزم الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية، الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وتعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به ببيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.