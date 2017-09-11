ننشر أسماء 11 شهيدًا و5 مصابين من الشرطة في هجوم العريش

كتب - اشرف سويلم:

أكدت مصادر أمنية التعرف على أسماء 11 من رجال الشرطة الشهداء من بين 18 آخرين استشهدوا في حادث استهداف سيارات قول أمني للقوات بطريق "العريش / بئر العبد".

وأشارت المصادر إلى أن الشهداء هم:"نقيب شرطة شهيد عصام يونس ونقيب شرطة شهيد أحمد فهمي ومجند شهيد سامح عبد المعبود محمد ورقيب شرطة محمد منصور وأمين شرطة عمر محمد السعدي ومساعد شرطة شهيد محمد زيدان وعريف شرطة شهيد محمد حسن أبو جبل ومساعد شرطة شهيد محمود إبراهيم حسن ورقيب شرطة شهيد سامح كمال محمد ورقيب شرطة شهيد محفوظ محمد عوض وعريف شرطة شهيد عصام عبد الهادي محمد".

وأضافت المصادر أن المصابين هم:" عميد محمود خضراوي ومجند عبد الله حسين رشدي 21 عاما بطلق ناري بالذراع الأيمن وعريف شرطة عبد الرؤوف إبراهيم عبد الظاهر 27 عاما، بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة سامي محمد محمد شمعة، 26 عاما، بشظايا متفرقة بالجسد، وعريف شرطة عصام عبد العاطي محمد، 28 عامًا، بشظايا متفرقة بالجسد.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأحد، مقتل 10 من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء، وإصابة 8 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء اقتحام وكرين إرهابيين بالجيزة.