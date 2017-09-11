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سحر نصر: المستقبل سيشهد تحولا في الوضع الاستثماري (فيديو)

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سحر نصر: المستقبل سيشهد تحولا في الوضع الاستثماري (فيديو) سحر نصر: المستقبل سيشهد تحولا في الوضع الاستثماري (فيديو)

التحرير

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قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن المستقبل القريب سيشهد تحولا في الوضع الاستثماري في ، موضحة أن ​الدولة ستزيل أي عوائق أو بيروقراطية تواجه المستثمر.

وأكدت نصر، خلال كلمتها على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تطبيق قانون الاستثمار، مع إزالة العواقب والقضاء على البيروقراطية لجذب المستثمرين.

وتابعت: "نعمل كفريق عمل واحد لتفعيل ودعم دور الجهاز المالي غير المصرفي، في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتمويل المستثمرين"، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد دورا فعالا للشمول المالي والتعميق المالي وتنوع الآليات المالية وسنرى تحول كبير في ذلك مستقبلا.

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