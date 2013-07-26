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الحلقة (16) من الصقر شاهين .. "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش"

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الحلقة (16) من الصقر شاهين .. "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش" الحلقة (16) من الصقر شاهين .. "نوال" ترفض بيع مراكب "حسان" إلى "فؤاد القرش"

كتب : ربيع ممدوح الجمعة 26-07-2013 05:12

انتهت حلقة الأمس من مسلسل "الصقر شاهين" بوفاة المعلم "حسان" غارقا أثناء عودته من أداء العمرة، وإقامة "فؤاد" القرش صوانا لتلقى العزاء.

وكشفت أحداث حلقة اليوم عن عرض "فؤاد" على زوجة "حسان" وهي "نوال" أن يشتري جميع مراكب "حسان" لعدم قدرتها على إدارتها، وهذا ما ترفضة "نوال"

في المقابل توجهت "نوال" إلى "شاهين" بعد عودته من البحر، لتعرض علية الوقوف بجانبها، وتولي مسؤولية إدارة مراكب المعلم "حسان" وأن يكون ريس عليها، الأمر الذي رفضه "شاهين" حتى لا يرى حبيبته "ليلى" وهي مع "منذر".

كما كشفت أحداث الحلقة عن رفض "ليلى" مقابلة "منذر" مما يثير غضبه، وترفض الطعام والشراب حزناً على وفاة خالها "حسان" مما يؤدى إلى سقوطها فى حالة إغماء.

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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