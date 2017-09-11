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الفريق حجازي يلتقي قائد «المركزية الأمريكية»

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الفريق حجازي يلتقي قائد «المركزية الأمريكية» الفريق حجازي يلتقي قائد «المركزية الأمريكية»

التحرير

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التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الإثنين، الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور حاليا.

وتناول اللقاء، تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بأوجه التعاون المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، بما في ذلك التدريبات المشتركة وعلى رأسها "النجم الساطع 2017".

وتطلع حجازي إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدا من التعاون، على نحو يلبي المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربا عن سعادته لاستئناف تدريبات النجم الساطع، لما تمثله من أهمية تحقق تبادل الخبرات وتعظم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة، وتدعم المساعي المشتركة لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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