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الهيئة العامة للاستعلامات تجتمع بالمراسلين الأجانب للرد على «هيومن رايتس»

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الهيئة العامة للاستعلامات تجتمع بالمراسلين الأجانب للرد على «هيومن رايتس» الهيئة العامة للاستعلامات تجتمع بالمراسلين الأجانب للرد على «هيومن رايتس»

التحرير

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تعقد الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان مؤتمرًا صحفيًا، بعد ظهر اليوم، بمقر نادي المراسلين الأجانب، بحضور 1200 مراسل أجنبي في ، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للصحافة أمس، بشأن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس" حول حالات التعذيب في مصر.

وجاء ذلك في إطار التوصيات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة، أمس، بشأن فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين رؤساء مجالس الصحف القومية والمراسلين الأجانب في مصر حول التقرير. فضلًا عن دعم الإصدارات الأربعة الأجنبية للصحف القومية لمخاطبة الرأي العام الأجنبي.

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والجدير بالذكر أن منظمة "هيومن ريتس" أصدرت الخميس الماضي تقريرًا حول التعذيب الممنهج في مصر من قبل قوات الأمن داخل السجون ومقرات الاحتجاز، فضلًا عن إدانة ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر.

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