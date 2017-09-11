كثافات عالية أعلى كوبري أكتوبر بسبب تسرب مياه بلاعات الصرف الصحي أسفل الدائري
كثافات عالية أعلى كوبري أكتوبر بسبب تسرب مياه بلاعات الصرف الصحي أسفل الدائري
03:38 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب- محمد الصاوي:
أكد مصدر أمني، وجود كثافات عالية أعلى كوبري أكتوبر، نتيجة تسرب مياه من بلاعات الصرف الصحي أسفل الطريق الدائري على طريق المحور ناحية ميدان لبنان، ما أدى لحدوث كثافات عالية حتى كوبري أكتوبر .
وأضاف المصدر إلى أنه، تم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور ومحافظة الجيزة وشركة المياه، وإرسال سيارات الشفط وسحب الكثافات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المرورية أعلى الطريق الدائري، و بدوره أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات من الطريق .
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