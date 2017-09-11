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استهداف 4 مسعفين في حادث العريش.. ومصدر: لمنعهم من إنقاذ مصابي الشرطة

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مصراوي Masrawy

استهداف 4 مسعفين في حادث العريش.. ومصدر: لمنعهم من إنقاذ مصابي الشرطة

03:33 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

استهداف 4 مسعفين في حادث العريش.. ومصدر: لمنعهم من إنقاذ مصابي الشرطة

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، إصابة 4 مسعفين خلال قيامهم بنقل جثث شهداء واقعة استهداف القول الأمني بالعريش.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوي إن 18 من رجال الشرطة استشهدوا في استهداف إرهابي لسيارات تابعة لقوات الأمن بالعريش.
وأفادت المصادر أن ضابطين من بين الشهداء بينما أصيب 7 آخرين منهم العميد محمود خضراوي.

وتابعت المصادر لمصراوي، اليوم الأثنين، أن المسعفين كانوا يقلون الشهداء والمصابين إلى مستشفى العريش، فاطقلت العناصر الإرهابية النيران عليهم لمنعهم من إنقاذ المصابين.

وأشارت المصادر إلي أن ء المصابين من هيئة الاسعاف هم كلا من:

1- مسعف ، الحسن محمد سند، 33 سنة، شظايا متفرقة بالجسد

2- مسعف، محمد نصر عبد الرحمن، 30 سنة، شظايا متفرقة بالجسد

3- سائق سيارة اسعاف، محمود حمدي حسني، 30 سنة، شظايا متفرقة بالجسد

4- سائق سيارة اسعاف، يامن سعودي احمد، 33 سنة، شظايا متفرقة بالجسد.

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مصراوي Masrawy

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