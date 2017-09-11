أهالي المنوفية عن زي المدارس: "الأسعار نار".. والحل في التفصيل

المنوفية - مروة فاضل:

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، توافد الأهالي على شراء مستلزمات المدارس من الزي المدرسي والأدوات المكتبية، فيما شهدت شوارع المنوفية التجارية إقبالًا ضعيفًا من الأهالي بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال مجدي عبدالله، صاحب محل ملابس بشبين الكوم، إن الإقبال على شراء الزي المدرسي ضعيف، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الملابس، التي زادت بمقدار 50% عن العام الماضي بسبب تعويم الدولار، وغلاء الأسعار.

وأضاف عادل جمال، موظف، أن أسعار الزي المدرسي والشنط المدرسية، مبالغ فيها، خاصة وأن لديه 3 أطفال مضطرًا لشراء زي مرسي لهم جميعًا، لكنه سيلجأ إلى تصليح شنط المدرسة، موضحًا أن الشنطة الواحدة تبدأ من 150 جنيهًا، لإن التجار يرفعون الأسعار دون رحمة بالأهالي.

وأضافت صفاء دندن، صاحبة محل ملابس، أن أسعار الزي زادت على الجميع، بل زادت بنسبة أكبر على أصحاب المحلات الذين يتكبدون إيجار المحلات، ورواتب العاملين.

وأشارت دندن إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى هجر الأهالي للمحلات والاتجاه للأسواق الشعبية، للشراء منها للتوفير.

وتابع علي كمال، موظف، أن راتبه لا يكفي لشراء زي مدرسي جديد، خاصة أن الظروف هذا العام حالت دون ذلك، قائلًا: "عيد ومدارس والطلبات ما بتخلصش والمرتب خلص ولادي هيلبسوا لبس السنة اللي فاتت".

وأوضحت كوثر شعبان، ربة منزل، أنها اضطرت إلى تفصيل الملابس بدلًا من الشراء عقب ارتفاع الأسعار لأكثر من النصف، وغلاء المعيشة حيث قامت بشراء القماش وستقوم بتفصيله بنفسها لأولادها الثلاثة.