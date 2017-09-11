أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أهالي المنوفية عن زي المدارس: "الأسعار نار".. والحل في التفصيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أهالي المنوفية عن زي المدارس: "الأسعار نار".. والحل في التفصيل

03:37 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 7 صورة

    813e594c89.jpg

  • عرض 7 صورة

    e91fad6fb9.jpg

  • عرض 7 صورة

    9946757d4f.jpg

  • عرض 7 صورة

    c781676ee4.jpg

  • عرض 7 صورة

    957d0bae8f.jpg

  • عرض 7 صورة

    9732f448b0.jpg

  • عرض 7 صورة

    52b65946e9.jpg

إعادة الألبوم

أسعار عقارات أسيوط

الألبوم التالى

عقارات أسيوط "نار".. والسماسرة أطباء وموظفون كبار

المنوفية - مروة فاضل:

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، توافد الأهالي على شراء مستلزمات المدارس من الزي المدرسي والأدوات المكتبية، فيما شهدت شوارع المنوفية التجارية إقبالًا ضعيفًا من الأهالي بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال مجدي عبدالله، صاحب محل ملابس بشبين الكوم، إن الإقبال على شراء الزي المدرسي ضعيف، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الملابس، التي زادت بمقدار 50% عن العام الماضي بسبب تعويم الدولار، وغلاء الأسعار.

وأضاف عادل جمال، موظف، أن أسعار الزي المدرسي والشنط المدرسية، مبالغ فيها، خاصة وأن لديه 3 أطفال مضطرًا لشراء زي مرسي لهم جميعًا، لكنه سيلجأ إلى تصليح شنط المدرسة، موضحًا أن الشنطة الواحدة تبدأ من 150 جنيهًا، لإن التجار يرفعون الأسعار دون رحمة بالأهالي.

وأضافت صفاء دندن، صاحبة محل ملابس، أن أسعار الزي زادت على الجميع، بل زادت بنسبة أكبر على أصحاب المحلات الذين يتكبدون إيجار المحلات، ورواتب العاملين.

وأشارت دندن إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى هجر الأهالي للمحلات والاتجاه للأسواق الشعبية، للشراء منها للتوفير.

وتابع علي كمال، موظف، أن راتبه لا يكفي لشراء زي مدرسي جديد، خاصة أن الظروف هذا العام حالت دون ذلك، قائلًا: "عيد ومدارس والطلبات ما بتخلصش والمرتب خلص ولادي هيلبسوا لبس السنة اللي فاتت".

وأوضحت كوثر شعبان، ربة منزل، أنها اضطرت إلى تفصيل الملابس بدلًا من الشراء عقب ارتفاع الأسعار لأكثر من النصف، وغلاء المعيشة حيث قامت بشراء القماش وستقوم بتفصيله بنفسها لأولادها الثلاثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة "كرديدة" للتعليم الأساسي بمنيا

    أخبار

  • 52 مليون جنيه لإحلال وتجديد 20 مدرسة في أسيوط

    أخبار

  • محافظ الأقصر يوافق على خفض درجة القبول بمدرستين ثانوي

    أخبار

  • الموافقة على قبول الأطفال بالروضة بحد أقصى 55 للفصل الواحد بالأقصر

    أخبار

إعلان

62193b8d00.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء