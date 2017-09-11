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القومية للأنفاق تبدأ في تحويل مرافق القطار المكهرب.. والتنفيذ مطلع العام المقبل

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مصراوي Masrawy

القومية للأنفاق تبدأ في تحويل مرافق القطار المكهرب.. والتنفيذ مطلع العام المقبل

03:40 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

القومية للأنفاق تبدأ في تحويل مرافق القطار المكهرب.. والتنفيذ مطلع العام المقبل

أرشيفية

كتب - عبد الله قدري:

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق البدء في تنفيذ تحويل مرافق القطار المكهرب الذي يمتد من مدينة العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية الأنفاق، إنه بدأت أعمال تحويل مرافق طريق القطار المكهرب، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التحويل قبل نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن تحويلات المرافق في مسار القطار المكهرب ليست بالكثيرة نظرًا لأن مسار القطار سطحي وليس نفقي.

وأضاف توفيق في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر البدء في أعمال تنفيذ القطار المكهرب بداية العام المقبل 2018، على أن يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة بعد عامين، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح الذي أمر خلال اجتماعه مع تحالف الشركات الصينية بضرورة إنهاء أعمال المشروع بعد عامين.

وعن سعر تذكرة القطار المكهرب، أكد توفيق أن هذا الحديث سابق لآوانه، مضيفًا أن سعر التذكرة لن تكون مثل مترو الأنفاق "لأننا بنتكلم في قرابة 66 كيلو متر" لكنها ستكون أقل من وسائل النقل التي تسير في نفس مسار القطار المكهرب، وفق قوله.

وأكد توفيق أن القطار المكهرب سيتم تمويله بمبلغ 515 مليون دولار من موازنة الدولة، و700 مليون دولار قروض خارجية على أن يتم سدادها في غضون 20 سنة.

كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قال إن مشروع القطار المكهرب، يساهم في تعزيز جهود التنمية العمرانية على طول مسار القطار، فضلاً عما سيؤدى إليه من تخفيف الازدحام المروري ومراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير الطاقة.

وأضاف أن مشروع القطار الكهربائي المنتظر يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة.

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مصراوي Masrawy

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