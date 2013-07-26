الحلقة (16) من "نكدب لو قلنا مبنحبش".. مروان يدعو مريم في منزله للتعرف على ابنه رياض

كتب : سارة سعيد الجمعة 26-07-2013 06:45

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش".. زيارة مريم "يسرا" لمنزل الدكتور مروان وابنه المعاق رياض، وقامت مريم بالطهي بنفسها، وتحدث لها مروان عن أشياء لا يعرفها أحد حول علاقته بزوجته المتوفية وابنه وعمله، وشجعته مريم لإظهار ابنه أمام الناس.

وحضرت دوللي "ورد الخال" وبعض أصدقاء مريم إلى منزل مروان وتناولا العشاء معا ووسطهم رياض، الذي اهتمت به مريم بطريقة خاصة، وأحس بالسعادة لوجودها واهتمامها به، وأخبر مروان صديقة مريم ودوللي أنه يحب مريم.

ومن ناحية أخرى طلب حسام "لؤي عمران" فض الشراكة مع عاصم "عمرو صالح"، حتى لا يربطه شيئا بعائلة ياسمين، وتحاول أخت ابراهيم تجعله يتعرف على أخت زوجها ولكنه يحب مريم، وتخبر رانيا شهاب أنها تحبه ولكن عاصم غني وهي فقيرة وتحتاج المال.

يذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.