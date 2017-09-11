نائب رئيس جامعة عين شمس: جاهزون للعام الجديد.. ولا زيادة في مصروفات المدينة الجامعية

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أتمت عملية التجديد والصيانة لقاعات ومعامل الدراسة بالكليات وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة وسبل التهوية والإضاءة و توفير كافة إجراءات السلامة والدفاع المدني كما تم تجديد و تطوير الرقعة الخضراء وصيانة الحدائق بالكليات وكذلك الحرم الرئيسي.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن إدارة الجامعة تولى إهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية حيث تم إعداد خطط قوية فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والإجتماعية والثقافية والأسر والجوالة لتنمية مهارات و مواهب الطلاب داخل الجامعة لان ذلك يولد شعورهم بالإنتماء للجامعة والوطن.

وأكد أن إستراتيجية جامعة عين شمس هى تخريج جيل من المواطنين الصالحين القادرين على القيادة و إثبات الذات والمنافسة داخل وخارج مصر .

وحول طرق التدريس والمناهج، أوضح الشرقاوي، أن الأستاذ الجامعى بمثابة الأب المربى لأبنائه الطلاب والمعلم يقدم لهم العلوم المختلفة.

أشار إلى أهمية البعد عن أسلوب التلقين والحفظ وإستبداله بالطرق التفاعلية التى تنمى البحث والإطلاع عند الطالب مما ينعكس على اسلوب الاسئلة فى الامتحانات.

ولفت الشرقاوي إلى أن خدمات وصندوق التكافل هو حق اصيل لكل طالب غير قادر على سداد الرسوم الدراسية بشكل كريم مشيرا الى انه تم إعفاء الطلاب المكفوفين من مصروفات المدينة الجامعة مع عدم إقرار أى زيادة فى مصروفات المدينة الجامعة هذا العام رغم إرتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي سيفتتح العام الجامعى الجديد السبت المقبل الموافق 16 من سبتمبر الجارى من جامعة عين شمس.