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"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم العريش الإرهابي

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مصراوي Masrawy

"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم العريش الإرهابي

03:30 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

القاهرة- مصراوي:
أعلنت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مسئولية التنظيم عن الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 18 شهيدا من قوات الشرطة.

وقال محمد جمعة، الباحث في شئون الإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لمصراوي، إن نوعية التكتيك الذي استخدم في الهجوم فضلا عن عدد الشهداء الذين سقطوا يؤكد أن من يقف وراء هذه العملية هو تنظيم داعش.​

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