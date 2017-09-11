تورط في قضية «رشوة» وابنته فنانة شهيرة.. معلومات لا تعرفها عن رمزي غيث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفاجأ الكثيرون بالقبض على رمزي غيث شقيق حمدي غيث وعبد الله غيث، بسبب تورطه في قضية رشوة قاضي الشرقية المتهم فيها رئيس محكمة جنايات الزقازيق، و2 من أعضاء مجلس النواب السابقين، لتحدث ضجة هائلة ويصبح اسم عائلة "غيث" الأكثر تداولًا على محركات البحث.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن رمزي غيث، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- درس في المعهد العالى للفنون المسرحية، وهو ابن شقيق الفنانين الراحلين حمدي وعبد الله غيث.

2- وعن رأي حمدي وعبد الله غيث في دخوله الوسط الفني قال خلال أحد حواراته الصحفية: "لما جيت أدخل التمثيل كنت ملتصق بالاثنين، لكن العلاقة كانت مختلفة عم عبد الله زي أخويا الكبير وصديق، أما عم حمدي فظل في مكانة الأستاذ، في البداية لم ير أي منهما فيَّ الموهبة وتصورا أنني أبديت رغبتي بدراسة التمثيل دون موهبة واستنادا على اسميهما".

3- بعد حصوله على البكالوريوس التحق بالمسرح القومي وانقطع بعد فترة عن التمثيل، وانشغل بعمله الخاص، وعندما قرر العودة في التسعينيات نصح بالعودة للمسرح، لأنه سيفتح له المجال وسيكشف إذا كان يمتلك موهبة حقيقية أم لا.

4- بدأ بالتمثيل منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولعب بعض الأدوار المهمة، ولكن اشتراكه في الأعمال الفنية كان قليلاً نسبيا.

شاهد أيضا

5- قدم خلال مشواره الفني ما يقرب من عشرين عملًا تنوعت بين السينما والدراما، أبرزها: "نور ونار، فرحان ملازم آدم، من الذي لا يحب فاطمة".

6- ابتعد عن الفن منذ سبع سنوات، وكان آخر أعماله "اغتيال شمس" عام 2010.

7- بعد ابتعاده عن الفن شغل حتى فترة قريبة منصب عمدة كفر شلشلمون التابعة لمحافظة الشرقية.

8- لم يعرف الكثيرون أن نجلته ياسمين غيث هي التى جسدت دور مريضة بـ"السرطان" في مسلسل "حلاوة الدنيا" أمام النجمة هند صبري، وحنان مطاوع، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة، بالإضافة إلى إشادة الجمهور والنقاد بدورها، الذي كان يتماس إلى حد كبير مع حالتها الشخصية، حيث أصيبت بمرض السرطان، وهي في التاسعة والعشرين من عمرها، وهو ذاته الدور الذي جسدته بالمسلسل.

9- شن الإعلامي محمد الغيطي، هجومًا عليه بعد تورطه في قضية رشوة قاضي الشرقية، من خلال تقديم برنامجه "صح النوم"، المذاع على فضائية "ltc"، قائلًا: "جبت العار لعائلتك".